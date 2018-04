PE cere o mai mare protecţie pentru jurnalişti şi o 'anchetă reală' privind asasinarea lui Jan Kuciak

17:50

Antrenorul echipei de handbal feminin CSM Bucureşti, Per Johansson, este optimist înainte de participarea ''tigroaicelor'' în Final Four-ul Ligii Campionilor, spunând că se vede câştigând semifinala şi apoi finala.''Avem trei săptămâni să ne pregătim şi vom fi gata atunci. Am avut o perioadă intensă, iar faptul că am avut azi o zi liberă, ne-a prins bine. Mergem să luăm titlul, vrem să câştigăm Liga, deşi ştim că avem adversari dificili. Fiecare echipă are şanse de 25 la sută, toate ne dorim acelaşi lucru, va fi un Final Four extrem de echilibrat. Vom avea superputeri dacă vom triumfa aşa că fetele nu vor avea probleme să ridice trofeul, deşi este foarte greu. Ne dorim toţi o petrecere mare la 13 mai. Avem mult de muncă, dar ne vedem câştigând semifinala şi apoi finala şi sărbătorind cu multă palincă sau şampanie, sau orice'', a declarat Per Johansson, potrivit unui comunicat al clubului.Oana Manea, căpitanul echipei, a făcut un apel către fanii grupării să vină în număr cât mai mare la Budapesta, acolo unde se va desfăşura turneul final.''Ne dorim suporterii alături, sunt al optulea jucător pentru noi, mereu ne-au încurajat şi motivat'', a arătat Manea.La rândul său, portarul Jelena Grubisic a menţionat că suporterii români fac o atmosferă incredibilă în tribune. ''La Budapesta vor fi mai mulţi unguri pentru că joacă acasă, dar sigur românii vor face o atmosferă incredibilă. A fost un sentiment incredibil acum doi ani când am cucerit Liga, am fost în stare de şoc, nu ne imaginam că vom învinge... anul acesta suntem gata pentru toate sentimentele care vin în astfel de momente'', a spus GrubisicŞi antrenorul Johansson are amintiri frumoase despre fanii formaţiei bucureştene. ''Anul trecut fanii români au fost fantastici, au dominat arena, sper că poate anul acesta vor face la fel, îmi încălzesc inima suporterii de la CSM. Mi se face pielea de găină numai când vorbesc despre ce atmosferă creează şi cum ne susţin'', a punctat tehnicianul.''Tigroaicele'' s-au relaxat după calificarea în Final Four-ul de la Budapesta cu o şedinţă foto.Pentru al treilea an consecutiv, CSM Bucureşti a ajuns între cele mai bune patru echipe din Europa. Formaţia se va bate pentru trofeul Ligii Campionilor cu Gyor, adversarul din semifinale, Rostov şi Vardar disputându-şi celălalt loc în finală.Pentru a accede în Final Four, CSM Bucureşti a trebuit să treacă, în sferturile de finală, de Metz, pe care a învins-o la Bucureşti cu 34-21, pierzând în Franţa cu 20-27. AGERPRES/(AS-autor: Adrian Drăguţ, editor: Mircea Lazaroniu, editor online: Anda Badea)