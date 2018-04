Ministerul Public îşi exprimă îngrijorarea privind propunerile de modificare a Cp şi Cpp, considerând că ele trebuie reevaluate

18:00

Festivalul de Film de la Tribeca a dat startul celei de-a 17-a ediţii cu proiecţia filmului 'Love, Gilda', un documentar al realizatoarei Lisa D'Apolito, care aduce un omagiu uneia dintre marile doamne ale comediei americane, Gilda Radner, relatează joi EFE.Filmul, având-o ca narator pe propria actriţă, prezintă o colecţie de înregistrări audio, video şi interviuri care conturează personalitatea uneia dintre cele mai îndrăgite actriţe ale programului de televiziune 'Saturday night live'.'Love, Gilda' a fost descris de vicepreşedinta executivă a Tribeca Enterprises, Paula Weinstein, ca un film corect, venit în moment potrivit şi perfect pentru inaugurarea acestui festival creat pentru a revitaliza Tribeca, cartierul newyorkez distrus de atentatele teroriste din 11 septembrie 2001.La premiera care a avut loc miercuri la Beacon Theatre au asistat cofondatorii festivalului: Jane Rosenthal şi binecunoscutul actor Robert De Niro. Festivalul care până la 29 aprilie va reuni regizori şi personalităţi ale celei de-a 7-a arte are 96 de titluri în selecţie şi o prezenţă record de femei regizor, 46% (44 de filme). Printre filmele semnate de femei se numără şi 'All About Nina', al regizoarei spaniole Eva Vives.Festivalul va oferi şi o petrecere aniversară, cu prilejul împlinirii a 25 de ani de la lansarea filmului 'Schindler's List', care îi va reuni pe regizorul Steven Spielberg, cu actorii Liam Neeson, Ben Kingsley şi Embeth Davidtz. O altă petrecere aniversară va fi cea prilejuită de împlinirea a 35 de ani de la versiunea 'Scarface', realizată de Brian de Palma, cu Al Pacino şi Michelle Pfeiffer în rolurile principale.Cinematografia ibero-americană va fi reprezentată de 'All About Nina', al regizoarei spaniole Eva Vives din a cărui distribuţie face parte şi cunoscuta actriţă de telenovele Kate del Castillo. Filmul prezintă viaţa unei actriţe anonime (Mary Elizabeth Winstead) care fuge în Los Angeles, pentru a se prezenta la o audiţie şi a scăpa astfel de partenerul său. Sau filmul 'Duck Butter', al portoricanului Miguel Arteta, care explorează relaţia intimă dintre două femei, interpretate de actriţele americane Rachel Weisz şi Rachel McAdams.Alte titluri de factură latino-americană sunt 'Dry Martina', al chilianului Che Sandoval, inspirat din viaţa unei cântăreţe celebre argentiniene care după ce îşi pierde vocea pleacă în Chile în căutarea de noi oportunităţi, sau 'No dormirás', al uruguayanului Gustavo Hernández, un film de suspans despre o trupă de teatru care se instalează într-un spital psihiatric abandonat pentru a experimenta insomnia.La festival vor fi organizate şi numeroase discuţii la care va putea participa şi publicul alături de Sarah Jessica Parker, de exemplu, care va vorbi despre experienţa ei de producătoare, sau de Robert De Niro, care va discuta despre colaborarea sa cu Bradley Cooper, în filme precum 'Limitless' şi 'Silver Linings Playbook'În încheierea festivalului va fi prezentat 'The Fourth Estate', un film în regia lui Liz Garbus, care dezvăluie ceea ce a reprezentat pentru ziarul The New York Times acoperirea mediatică a primului an de mandat al preşedintelui Donald Trump.AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Anda Badea)