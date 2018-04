Horoscop zilnic – Horoscopul zilei de 20 aprilie 2018. Gemenii sunt tentați să încerce noi activități

12:30

Șocat și el de numărul zdrobitor de voturi obținute pentru un nou mandat la șefia FRF, Răzvan Burleanu s-a reîntors la Hotel Rin după victorie, acolo unde cu o seară în urmă și-a adunat votanții, s-a întreținut cu ei și a împărțit cadouri electorale modeste. Ionuţ Lupescu a fost învins de o majoritate de 66% […] The post Burleanu și-a ”udat” noul mandat tot la Rin, unde și-a ospătat înainte și votanții appeared first on Cancan.ro.