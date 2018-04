FOTO Imagini de la blocul cuprins de flăcări din Târgu Cărbuneşti. Un copil şi un adult au suferit intoxicaţii cu fum

01:45

„N-ai pe cine alege”. Niciun candidat la funcţia de primar de Chişinău pentru alegerile locale din 20 mai nu e pe placul liderului PCRM, Vladimir Voronin. Chiar şi în aceste condiţii, comuniştii nu văd sensul participării lor în acest scrutin, motiv pentru care îl vor boicota. În plus, fostul şef de stat e convins că viitorul primar nu va reuşi să schimbe situaţia din Capitală, deoarece are mandat doar pentru un an de zile.