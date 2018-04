Câți bani au donat vedetele la ziua Oanei Roman pentru un scop caritabil: ”Poate că o să fiu puțin răutăcioasă”

15:00

Consiliul Naţional al Federaţiei Sanitas a stabilit joi programul de proteste, ce va demara cu un miting în Capitală în data de 26 aprilie. Sistemul sanitar se pregătește de grevă. Joi, sindicaliștii de la Sanitas au anunțat declanșarea grevei generale după ce guvernanții nu au venit cu nicio soluție pentru angajații din sistem, care au […]