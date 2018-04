Ungaria: Fundaţiile lui George Soros îşi vor închide biroul din Budapesta

05:40

Doi poliţişti au fost împuşcaţi mortal joi într-un restaurant din nordul Floridei unde aparent au fost prinşi într-o ambuscadă de un bărbat înarmat care şi-a pierdut la rândul său viaţa în cursul atacului, a indicat poliţia locală, citată de AFP.Poliţiştii se aflau într-un restaurant din centrul oraşului Trenton, atunci când un suspect a tras asupra lor prin geam", a explicat Bobby Schultz, şeriful comitatului Gilchrist, într-un comunicat.Când alţi poliţişti au sosit la faţa locului, ei au descoperit corpul fără viaţă al presupusului trăgător în exteriorul restaurantului şi pe cei doi poliţişti care au decedat în urma rănilor", a continuat şeriful, precizând că circumstanţele decesului agresorului nu sunt clare la acest moment."O anchetă este în curs", în special pentru a încerca să stabilească motivaţiile atacatorului, a relevat Schultz.Preşedintele american, Donald Trump, a adresat într-un tweet "condoleanţe familiei, prietenilor şi colegilor" victimelor.My thoughts, prayers and condolences are with the families, friends and colleagues of the two @GCSOFlorida deputies (HEROES) who lost their lives in the line of duty today.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 19, 2018AGERPRES/ (AS - autor: Vicenţiu Purcărea, editor online: Adrian Dădârlat) Sursa foto: Gilchrist County Sheriff's Office / Facebook