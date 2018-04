Ungaria: Fundaţiile lui George Soros îşi vor închide biroul din Budapesta

22:40

„Guvernul a adoptat un memoranum prin care se decide începerea procedurilor pentru mutarea efectivă a ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim. Poate părea un lucru puțin important. Are valoare simbolică uriașă acest gest al nostru, în primul rând o valoare simbolică pentru un stat care are o influență nemaipomenită în lume, un stat, Israelul, cu care noi avem relații speciale de foarte mulți ani, un stat în care sunt peste 500.000 de români, are o valoare foarte mare pentru administrația americană. Suntem practic a doua țară care facem acest lucru. Mutarea ambasadei la Ierusalim poate și cred că va aduce niște beneficii pe termen și scurs, și mediu și lung pentru România. Trebuie să folosim această șansă uriașă”, a declarat Liviu Dragnea într-un interviu televizat. Miercuri, pe surse, s-a aflat despre intenția de mutare a Ambasadei la Ierusalim, însă purtătorul de cuvânt al Guvernului a spus că nu a văzut un memorandum în acest sens. „Nu am niciun comentariu pe acest subiect. Eu nu am văzut nu am văzut un memorandum de acest gen și nu am niciun comentariu de făcut pe acest subiect”, a afirmat Nelu Barbu, întrebat dacă a existat pe ordinea zi, sau pe ordinea de zi suplimentară un memornadum în acest sens.