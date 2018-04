Dragnea, despre creșterea inflației: ”Prea sunt coordonate unele acţiuni de la BNR, unele declaraţii ale preşedintelui, ale liderilor din opoziţie, ştiri false”

08:30

Lance Armstrong plătește 5.000.000 de dolari și scapă de proces. Ciclistul, radiat din istoria sportului. Armstrong risca să achite 100.000.000 de dolari, plus o acțiune în instanță. Guvernul federal i-a pus în cârcă banii dați pentru sponsorizarea echipei Us Postal, în anii dopajului. "Acum mă întors la viață, am multe lucruri de făcut", a spus, fericit,