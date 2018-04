A murit Adrian Pavlovschi, dublura lui Florin Piersic in „Margelatu’”

15:30

Fostul tenismen Ilie Năstase a făcut mare vâlvă la înmormântarea Ionelei Prodan. Ca să treacă mai repede printre sutele de oameni venite să-și ia rămas bun de la regretata cântăreață, legenta tenisului românesc s-a „strecurat” cu scuterul printre morminte. Ilie Năstase și-a parcat scuterul printre morminte și a intrat repede în capela de la Cimitirul […] The post Ilie Năstase a venit pe scuter la înmormântarea Ionelei Prodan! Și-a parcat scuterul printre morminte appeared first on Cancan.ro.