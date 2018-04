Doi sirieni au vrut să intre ilegal în România cu cei patru copii ai lor. Unul dintre micuții refugiaților are doar un an

Situația îngrozitoare din Siria îi face pe oamenii care trăiesc acolo să fugă care-ncotro din calea gloanțelor și a foametei. Doi sirieni au vrut să intre ilegal în România cu cei patru copii ai lor, dintre care un micuț de numai un an. Polițiștii de frontieră ai Gărzii de Coastă i-au reperat în apropierea în […] Post-ul Doi sirieni au vrut să intre ilegal în România cu cei patru copii ai lor. Unul dintre micuții refugiaților are doar un an apare prima dată în Libertatea.ro.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Libertatea