Un motan a mers 20 de kilometri ca să-şi regăsească stăpânii, care apoi l-au dus la eutanasiere

Ionela Prodan a fost înmormântată joi, iar la ceremonie au participat rude, prieteni, artiști. Elena Merișoreanu, fostă bună prietenă cu Ionela, a rămas cu un gust amar, pentru că se aștepta ca acolo să vină mai mulți artiști, pentru a o conduce pe ultimul drum pe fosta cântăreață de muzică populară.