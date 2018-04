OFICIAL Sfârșitul unei ere » Arsene Wenger pleacă de la Arsenal!

09:00

Caroline Wozniacki (27 de ani, 2 WTA) e pregătită pentru sezonul de zgură și trimite un mesaj arogant către rivalele din circuit. "Nu consider că e mare diferenţa dacă sunt numărul 1 sau numărul 2, pentru că am câştigat în Australia, iar celelalte jucătoare ştiu cine a câștigat ultimul turneu de Mare Șlem. Am o ţintă pe spate şi eu sunt jucătoarea de învins. Îmi place faptul că voi ataca Roland Garros fără presiune. ...