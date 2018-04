Laurette, primele declarații despre relația cu șoferul ei: “Nu mă justific…“

07:50

Prognoza meteo în weekend se anunță una foarte frumoasă! Meteorologii anunţă că vremea va deveni frumoasă și se va încălzi ușor. În weekend o să avem temperaturi de până la 28 de grade. De săptămâna viitoare, vremea se va menține deosebit de caldă pentru această perioadă. Cerul va fi variabil cu înnorări temporar accentuate îndeosebi spre […] The post Prognoza meteo în weekend: Temperaturi de până la 28 de grade appeared first on Cancan.ro.