Roman (PNL), despre Pilonul II de pensii: Este, pur şi simplu, o naţionalizare bolşevică

15:00

William Friedkin, regizorul celebrului film horror din 1973 "The Exorcist", tratează din nou subiectul exorcizărilor, de această dată într-un film documentar, "The Devil and Father Amorth", inspirat din relaţia sa cu preotul Gabriele Amorth, faimosul exorcist de la Vatican care a încetat din viaţă în 2016, la vârsta de 91 de ani, informează vineri Reuters.Deşi este vorba de un film documentar, bazat pe înregistrarea unor şedinţe de exorcizare, şi deci fără efecte speciale, producţia se anunţă cel puţin la fel de palpitantă."Unii oameni vor vedea acest documentar şi vor rămâne sceptici. Eu nu mai sunt un sceptic", a declarat vineri Friedkin, 83 de ani, într-un interviu telefonic înainte de lansarea producţiei la New York şi Los Angeles.William Friedkin a fost prieten cu părintele Amorth, un tip jovial şi plin de viaţă, în pofida faptului că întreaga viaţă şi-a dedicat-o luptei cu forţele răului."Am petrecut ore întregi conversând despre chestiuni de religie, despre Noul Testament şi despre cazurile cu care s-a confruntat. Părintele Amorth mi s-a părut un om de o spiritualitate profundă", a declarat Friendklin, care provine dintr-o familie evreiască din Chicago.La 1 mai 2016, cu aproape 4 luni înainte de moartea părintelui exorcist, acesta i-a permis lui Friedkin să asiste la exorcizarea unei italience de 46 de ani, cu condiţia să nu vină însoţit de echipa de filmare, să folosească doar o cameră de luat vederi şi să nu intervină în niciun fel în timpul ritualului. Filmarea acestei exorcizări reprezintă cea mai mare parte a documentarului de 1 oră, în care sunt inserate şi interviuri cu psihologi."Spaima mea faţă de ceea ce vedeam s-a transformat în milă pentru durerea pe care o resimţea femeia", a mai susţinut Friedkin.În imagini poate fi văzută femeia în timp ce este ţinută de asistenţii părintelui Amorth. Aceasta se zvârcoleşte şi vorbeşte cu o voce aspră, răguşită, care nu-i aparţine. Părintele Amorth săvârşeşte ritualul de exorcizare în limba latină şi în italiană, în timp ce asistenţii săi încearcă să imobilizeze femeia şi spun rugăciuni."Am fost martorul unei transfigurări complete a personalităţii unei femei care (în acele momente ale exorcizării n.r.) avea o putere mult superioară capacităţilor fizice obişnuite pentru o femeie de 46 de ani şi a trecut printr-o transformare radicală a modului în care vorbea şi se făcea auzită. Nu pot să vă spun că nu mi-a fost frică. Eram la mai puţin de un metru distanţă de ei şi a fost înfricoşător, chiar dacă ştiam la ce să mă aştept pentru că el (Amorth) mi-a spus".Filmul "The Exorcist" din 1973 se bazează pe romanul de ficţiune cu acelaşi titlu publicat de William Peter Blatty în 1971. Acest roman a fost inspirat de un articol pe care Blatty l-a citit într-un ziar pe când era student la Universitatea Georgetown din Washington.În filmul din 1973 Linda Blair joacă rolul unei fete de 12 ani care este posedată. Unele scene ale exorcizării din film (răsucirea capului la 365 de grade sau voma în jet) au rămas în istoria cinematografiei. Într-una dintre cărţile sale, părintele Amorth a precizat că unele dintre efectele speciale folosite au fost nişte exagerări, însă a precizat că le este recunoscător realizatorilor filmului pentru atenţia pe care au atras-o asupra problemei posesiunilor demonice.William Friedkin a mai precizat că simte de mult timp o afinitate faţă de creştinism. "Mereu am crezut în învăţăturile lui Iisus, aşa cum sunt ele expuse în Noul Testament. Am fost crescut în credinţa mozaică însă sincer vă spun că nu m-am simţit niciodată aproape de Dumnezeu în sinagogă şi am cunoscut căldura credinţei în prezenţa preoţilor şi a celorlalţi credincioşi în biserică", a mai susţinut el.În ceea ce priveşte mesajul noului său documentar, Friedkin susţine că, până şi în faţa dovezilor filmate, credinţa rămâne o chestiune subiectivă. "Doar pentru că nu ştim sau nu înţelegem ceva, nu înseamnă că acel ceva nu există. Eu am fost martor al acestor lucruri şi le-am înregistrat (sub forma acestui documentar n.r.), iar acum oamenii vor putea să vadă şi să judece pentru ei".AGERPRES/(AS - autor: Codruţ Bălu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Anda Badea)