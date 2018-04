SPECIAL GSP Topul nostalgic în care Dinamo surclasează Steaua, iar Cristiano Ronaldo e sub un român

13:40

Ioan Andone, susțintor al lui Ionuț Lupescu în campanie pentru președinția FRF, îl atacă pe Răzvan Burleanu pentru reacția de după alegeri: "Deși nu a fost ușor, i-am ciuruit!"."Eu am crezut în proiectul lui Ionuț, am crezut și cred în el, dar asta nu înseamnă că am vânat un post pe la FRF, ca să fim numiți «clan», cum a zis Mihai Stoichiță. Am auzit că Răzvan Burleanu ciuruiește pe nu știu cine. ...