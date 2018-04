Fara cea mică a Anamariei Prodan a ajuns la spital. Mesajul transmis după ce a stat de vorbă cu medicii

10:10

Olivia Steer a reacţionat, miercuri noaptea după ce, la un eveniment dedicat sănătăţii, organizatorul a decis la numai câteva ore distanţă să-i retragă premiul. Decernarea lui a stârnit o serie de controverse, pe reţelele de socializare, inclusiv în rândul sponsorilor evenimentului, care şi-au reconsiderat decizia de a o premia. Vedeta Olivia Steer, cunoscută militantă anti-vaccinare, a […] The post Olivia Steer reacţionează după ce i-a fost retras premiul la “Gala Femeilor care Dăruiesc Sănătate”: “Am aflat prin testări personale…“ appeared first on Cancan.ro.