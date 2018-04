Dăncilă: Memorandumul referitor la Ambadasa României din Israel reprezintă lansarea unei platforme de discuţii

16:00

Premierul Viorica Dăncilă a confirmat că a vorbit vineri la telefon cu şeful statului, Klaus Iohannis, dar a precizat că nu poate da detalii despre discuţie, având în vedere că a fost una "privată".Întrebată dacă a discutat cu Iohannis la telefon în contextul aprobării de către Guvern a unui memorandum privind mutarea ambasadei României din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, Dăncilă a spus că a existat o astfel de discuţie."Da, am discutat cu domnul preşedinte Iohannis, nu pot să spun ce am discutat, a fost o discuţie privată, nu am să vorbesc despre o discuţie privată cu domnul preşedinte. Dacă domnul preşedinte vrea să vă spună - asta este altceva, dar pot să confirm că am avut o discuţie cu domnul preşedinte", a precizat Viorica Dăncilă, la Parlament.Chestionată în legătură cu faptul că nu i-ar fi răspuns în primul moment şefului statului la telefon, ea a explicat că era la Piteşti, la 'Simfonia Lalelelor', şi nu a văzut apelul."Da, iniţial nu i-am răspuns, eram la 'Simfonia Lalelelor' (la Piteşti - n.r.). Nu am avut telefonul, nu am văzut apelul (...) şi pe urmă am sunat şi am discutat cu dumnealui, ceea ce este un lucru de normalitate", a arătat Dăncilă.Premierul a confirmat că Executivul a adoptat un memorandum privind relocarea Ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim."Da, a fost adoptat un memorandum în şedinţa de Guvern. (...) Vă asigur, însă, că avem responsabilitate, avem discernământ şi că vom purta discuţii cu toate instituţiile. (...) Nu pot să vă spun încă ce conţine acest memorandum, dar am confirmat că acest memorandum există şi că vom purta discuţii cu toate instituţiile, inclusiv cu domnul preşedinte", a adăugat Dăncilă.Despre necesitatea consultării şefului statului înainte de aprobarea memorandumului, premierul a spus: "Eu cred că Ministerul de Externe şi-a asumat acest lucru şi că discuţiile le vom purta pe urmă". AGERPRES/ (A - autor: Daniel Florea, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Ada Vîlceanu)