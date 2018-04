Mircea Lucescu e resemnat: "Nimeni nu-l putea bate pe Burleanu! Nici Hagi, nici eu". Ce l-a deranjat cel mai mult pe "Il Luce": "S-au bucurat de parcă echipa României învinsese campioana mondială!"

13:30

Arsene Wenger se va despărţi de Arsenal la finalul acestui sezon, anunţă BBC. Tehnicianul francez ocupă banca tehnică a "tunarilor" de 22 de ani. Conform Daily Maily, favorit să preia echipa este un al francez, Patrick Viera. "Sunt foarte mulţumit pentru că am avut privilegiul de a servi acest club pentru atât de mulţi ani memorabili. Am condus clubul cu toată integritatea şi cu tot devotamentul. Pentru toţi fanii lui Arsenal, aveţi grijă de valorile acestui club!", a fost mesajul transmis de We...