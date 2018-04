Burleanu ia tot! S-a aflat cine, cum a votat la alegerile FRF: scor strâns la Liga 1

16:40

Voleibalistele sub 17 ani au învins vineri Slovenia, cu 3-2, și vor juca pentru locurile 5-7 la Europeanul Under 17 din Bulgaria.Reprezentativa sub 17 ani a României a obținut vineri calificarea la Campionatul Mondial de anul viitor, care va fi rezervat jucătoarelor sub 18 ani. "Tricolorele" antrenate de Marius Macarie au trecut cu 3-2 de Slovenia în meciul decisiv, revenind de la 1-2 la seturi, la Europeanul sub 17 ani. ...