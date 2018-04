Veste bună pentru toți românii! Statul a decis că tarifele operatorilor trebuie să scadă

12:00

Mâhnită de faptul că foarte puțini dintre colegii de scenă ai regretatei artiste s-au sinchisit să vină la funeraliile ei, cântăreața Elena Merișoreanu le-a transmis celor absenți cât a fost de dezamăgită. "Eu din clipa în care a dus-o la capelă am stat până s-a închis capela. Am fost foarte dezamăgită azi, am crezut că […]