Putin s-ar fi lăudat în fața lui Trump că Rusia are cele mai frumoase prostituate din lume

Putin s-ar fi lăudat în fața lui Trump că Rusia are cele mai frumoase prostituate din lume, potrivit unei note redactate de fostul șef al FBI, James Comey. The Telegraph scrie că această dezvăluire ar fi fost făcută chiar de Trump, într-o discuție pe care a avut-o cu fosul șef al FBI. Raportul de 15 pagini, obținut […] Post-ul Putin s-ar fi lăudat în fața lui Trump că Rusia are cele mai frumoase prostituate din lume apare prima dată în Libertatea.ro.

