Tezaur din Evul Mediu, descoperit în Zalău. Ce conținea comoara

Vestea că Diana Belbiță părăsește competiția Exatlon a fost un șoc pentru toată lumea! Sportiva era una dintre cele mai puternice concurente din competiție. Colegii săi și echipa adversă auamuțit la auzul rezultatelor voturilor telespectatorilor. Cei de acasă i-au oferit cele mai puține voturi, astfel că Belbiță a fost eliminată. Și ea a fost șocată […] The post Ce i-a șoptit la ureche Diana Belbiță lui Giani Kiriță, imediat după ce a fost eliminată de la Exatlon appeared first on Cancan.ro.