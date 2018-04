Nicolae Stanciu a marcat din nou pentru Sparta Praga, în campionatul Cehiei

21:20

Tarta vegană cu avocado, concepută de Alexandru Oprea, din Bucureşti, pentru concursul "Cel mai bun produs de patiserie" din cadrul celei de-a zecea ediţii a Expoziţiei Internaţionale GastroPan, a fost devorată de vizitatorii expoziţiei înainte de finalul deliberării juriului şi de anunţarea câştigătorului competiţiei."Ne-am gândit la tematica ce ni s-a dat - proaspăt şi sănătos -, m-am gândit să fie un produs cât mai natural, cât mai uşor. Ingredientele sunt foarte uşoare, nu am folosit ulei, zahăr, unt, ci doar ulei de cocos. Este o tartă vegană cu avocado, a suportat regim termic doar coaja, foarte puţin, timp de zece minute. Coaja am făcut-o din coajă de migdale, cocos şi sirop de arţar, ulei de cocos şi puţină sare pentru gust. Această tartă a fost concepută special pentru acest concurs şi mă bucur că a avut succes şi chiar dorim să o promovăm. Este un produs care se face foarte uşor: toate produsele pentru blat se mixează, asta durează cinci minute, şi apoi coacerea, răcirea iar crema se face în trei-patru minute; am folosit avocado, care se blendează, am folosit ulei de cocos şi sirop de arţar şi cacao pentru culoare. Am adus patru tarte la concurs - era obligatoriu să fie trei pentru jurizare, dar am adus una de rezervă, fiindcă mi-a fost frică să nu se crape vreuna dintre tarte în timpul transportului. A avut un mare succes, toată lumea a gustat şi am fost plăcut surprinşi, chiar dacă nu a mai rămas nimic pentru fotografia de final", a declarat, pentru AGERPRES, Alexandru Oprea, de la Ana Pan SA, Bucureşti, cel care a ocupat locul I.Pentru concursul "Cel mai bun produs de patiserie" organizatorii GastroPan au impus prezentarea unui produs care sprijină stilul de viaţă sănătos.Alături de Alexandru Oprea, pe podium s-au mai aflat şi Bocskor István, de la Brutăria Bocskor, Sânmartin (Harghita) şi Dumitra Sandu, de la Vel Pitar SA, Râmnicu Vâlcea. AGERPRES/(A - autor: Dorina Matiş, editor: Antonia Niţă, editor online: Anda Badea)