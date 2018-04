Bucureşti:Restricţii de circulaţie, pe 21 şi 23 aprilie

20:00

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Făurei l-aupus sub acuzare pe Ionuţ Radian Puia, agent principal de poliţie în cadrul IPJBrăila, pentru trei infracţiuni de abuz în serviciu, dacă funcţionarulpublic a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, a uneiinfracţiuni de fals în înscrisuri sub semnătură şi a unei infracţiunide participaţie improprie la fals în înscrisuri sub semnătură privată.