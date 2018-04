Regina Elisabeta a II-a a Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord împlineşte 92 de ani

03:10

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a salutat vineri seara (după ora locală) decizia Coreei de Nord de a suspenda testele nucleare şi cu rachete, informează Reuters.Trump a reacţionat prin modalitatea sa predilectă, un tweet - un mesaj în reţeaua Twitter: "Coreea de Nord a fost de acord să suspende toate Testele Nucleare şi să închidă un poligon important de testare. Acestea sunt veşti foarte bune pentru Coreea de Nord şi pentru Lume - mare progres! Aştept cu nerăbdare Summitul nostru." (n. red.: majusculele sunt redate aşa cum le-a folosit preşedintele). North Korea has agreed to suspend all Nuclear Tests and close up a major test site. This is very good news for North Korea and the World - big progress! Look forward to our Summit.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 20, 2018Sâmbătă (conform orei locale), agenţia nord-coreeană de presă KCNA, preluată de Yonhap, a transmis decizia liderului de la Phenian, Kim Jong Un, de a îngheţa testarea armelor atomice şi a rachetelor. "Din 21 aprilie, Coreea de Nord va opri testele nucleare şi lansarea de rachete balistice intercontinentale", a transmis agenţia de presă oficială KCNA din Coreea de Nord, preluată de Yonhap. KCNA a precizat şi că va fi închis un poligon nuclear din nordul ţării "pentru a garanta transparenţa suspendării testelor nucleare".Decizia a fost luată cu o săptămână înainte de summitul intercoreean la care vor participa Kim şi preşedintele Coreei de Sud, Moon Jae-in. Kim şi Trump urmează să se întâlnească la sfârşitul lui mai sau începutul lui iunie. Foto: (c) Issei Kato/File Picture/REUTERSReacţia ministrului japonez al apărării, Itsunori Onodera, aflat în vizită la Washington, a fost mai puţin entuziastă decât a preşedintelui american. Oficialul nipon a apreciat că, în ciuda anunţului de la Phenian, nu este momentul pentru o relaxare a presiunilor asupra Coreei de Nord. AGERPRES/(AS - editor: Marius Hosu, editor online: Adrian Dădârlat)