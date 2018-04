FED CUP // Simona Halep - Viktorija Golubic, liveTEXT ACUM » Liderul mondial dă startul în duelul România - Elveția

11:50

George Becali exclude vehement ipoteza conform căreia FCSB ar urma să fie depunctată și afirmă că CFR Cluj nu are nicio șansă la Comisia de Disciplină: "Nici măcar nu e vorba de ceva xenofob", a declarat Gigi în această dimineață. "Am fost trimis la comisii pentru că am spus că noi trebuia să avem mai multe puncte. Am spus că CFR trebuia să fie pe 3 că a fost avantajată de arbitri, după ce am citit ceva în Gazeta Sporturilor. ...