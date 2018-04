LIVE BLOG | România - Elveţia, 1-0 în Fed Cup: Halep aduce prima victorie, dominând decisivul | FOTO: gest superb al Soranei Cîrstea

11:00

Cristiano Ronaldo primeşte, în sfârşit, ce merită. Presa din Spania scrie că Real Madrid are de gând să-i mărească salariul starului portughez care poartă "în spate" formaţia spaniolă, campioana Europei în ultimele două sezoane. AS a citat un oficial al clubului de pe Santiago Bernabeu. Ronaldo va primi nouă milioane de euro în plus la salariul anual. În prezent, lusitanul, de cinci ori câştigător a Balonului de Aur, câştigă 21 de milioane de euro pe an. După mărire, starul lui Florentino Perez...