IGSU devine unitate de achiziţii centralizată pentru cumpărarea de elicoptere şi simulatoare de zbor pentru intervenţii în situaţii de urgenţă

16:00

Alexandra Stan, aflata momentan in Statele Unite ale Americii, a fost devastată la aflarea vestii ca Dj-ul de origine suedeza Avicii a murit. Comunitatea muzicală a fost luată prin surprindere vineri ca urmare a anunţului că Avicii, superstarul DJ-ul suedez, a murit la Oman la vârsta de 28 de ani. Cauza oficială a morţii sale nu a fost făcută publică, dar în ultimii ani producătorul de hit-uri din spatele pieselor precum colaborarea cu Rita Ora "Lonely Together" şi omniprezentul chart-topper din 2013 "Wake Me Up" a fost foarte vocal cu privire la problemele sale de sănătate, respectiv pancreatita acută cauzată parţial de consumul excesiv de alcool.