Turcia: Starea de urgenţă ar putea fi extinsă şi după alegerile din 24 iunie, anunţă preşedintele Erdogan

Simona Halep, nr. 1 WTA, a explicat că emoţiile, o contractură musculară şi terenul lent au contribuit la un meci neaşteptat de dificil în compania elveţiencei Viktorija Golubic, pe care a învins-o cu 6-3, 1-6, 6-1 în prima partidă de simplu a meciului din Fed Cup de la Cluj Napoca, contând pentru barajul de calificare în Grupa Mondială.''Chiar sunt bucuroasă că am reuşit să câştig acest meci, a fost foarte greu. De fiecare dată este greu la Fed Cup, dar astăzi a fost ceva deosebit, ceremonia a fost deosebită. Pur şi simplu abia respiram când a început meciul, am făcut şi o contractură la picior, în ghemul doi, din cauza stresului, dar nu a contat prea mult, iar acum o să mă recuperez ca să joc mai bine mâine. Dorinţa de a juca până la capăt am avut-o dintotdeauna. Azi pur şi simplu nu a contat durerea, am vrut să câştig meciul şi m-am gândit că atât de mulţi oameni au venit să mă susţină şi nu se poate întâmpla nimic rău, trebuie să câştig. Înainte de meci le-am spus băieţilor din echipă că e de trei ori mai greu decât finala de la Melbourne, ceea ce înseamnă mult şi putem să ne dăm seama ce înseamnă să joci pentru ţara ta. Nu am mâncat nimic înainte de meci, au fost dureri de stomac, arsuri mai mult şi corpul este greu de controlat. Adică sunt foarte contractată şi parcă nu mai pleacă nici mingea. A fost mai greu, dar asta face totul mai frumos'', a declarat Simona Halep la conferinţa de presă de după meci, care a precizat că va juca sigur şi în partida de simplu de duminică.După 1-1 la seturi, Simona a început hotărâtă setul decisiv şi s-a distanţat rapid la 3-0, 4-1 şi a încheiat meciul cu 6-1 în decisiv: ''S-a schimbat că am jucat exact ce am jucat în primul set, de la 1-3, am început să dau mai rotund, să înalţ mingea mai mult, pentru că terenul este lent. Nu mi-am dat seama la antrenament că este atât de lent, iar pe ea am simţit-o foarte relaxată şi parcă la un moment dat nu mai greşea. Juca parcă din puterea mea din lovitură. După aceea am început să o mişc puţin mai mult şi să o pun cât se poate mai în spate să nu poată să direcţioneze atât de bine. A fost puţin ciudat pentru că reverul ei a fost, din punctul meu de vedere, mai bun astăzi, a dat mult mai drept şi pe lung de linie, dar nici dreapta nu a fost prea slabă, cum am auzit înainte de meci. Eu cred că a jucat foarte bine şi este o jucătoare destul de bună şi poate face faţă la orice jucătoare''.Simona a lăudat ambianţa din Sala Polivalentă din Cluj Napoca: ''Mereu a fost o atmosferă deosebită, dar azi a fost ceva în plus, poate coregrafia, faptul că şi-au dat interesul, au pus multă energie ca să arate căt de mult ne încurajează''.Liderul mondial WTA a precizat că are o relaţie foarte bună cu căpitanul nejucător Florin Segărceanu, cu care colaborează pentru prima oară în Fed Cup: ''Este o experienţă foarte bună. Mereu am vorbit cu dumnealui de când este căpitan. Îmi place mult felul lui de a fi şi parcă ne dă aşa o linişte în teren. Este un om extraordinar şi are experienţă multă şi cred că asta ajută mult echipa''.AGERPRES/(autor: Teodor Ciobanu, editor: Mihai Dragomir, editor online: Anda Badea)