Google vrea să înlocuiască SMS-urile. Operatorii români de telefonie vor adopta NOUA tehnologie

15:10

Mutarea Ambasadei României din Israel, de la Tel Aviv la Ierusalim, rămâne un mister, după ce în jurul acestui subiect s-a creat chiar și un conflict între Președinție și Guvern. Liviu Dragnea a anunțat, joi seară, că a fost adoptat un memorandum în acest sens în ședința Executivului. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Nelu Barbu, afirmase oficial despre acest memorandum că nu l-ar fi văzut ca figurând pe lista cu acte normative și nici pe lista suplimentară. Președintele Klaus Iohannis a trimis un comunicat de presă în acest sens în care spune clar că decizia relocării unei ambasade aparține, potrivit Constutuției, președintelui României și că el nu a fost nici măcar înștiințat de reprezentanții Guvernului despre acest lucru. Mai mult, șeful statului a sunat-o pe Dăncilă pentru a cere clarificări pe această temă, însă premierul nu i-a răspuns pentru că era „la Simfonia lalelelor”. „Da, am discutat cu domnul Iohannis, nu pot să spun ce am discutat, a fost o discuție privată. Nu am să vorbesc despre o discuție privată cu domnul președinte. Dacă domnul președinte vrea să vă spună, asta este altceva, dar pot să confirm că am avut o discuție. Inițial nu am răspuns, eram la Simfonia lalelelor, nu aveam telefonul n-am văzut apelul, nu am știut de această discuție, pe urmă am sunat ș am discutat cu dumnealui ceea ce mi s-a părut un lucru de normalitate”, a spus Dăncilă. Întrebată dacă a fost adoptat un memorandum privind relocarea Ambasadei României din Tel Aviv în Ierusalim, Dăncilă a făcut o afirmație confuză. „Da, a fost adoptat așa cum deja s-a aflat, a fost adoptat un memorandum în ședința de Guvern, vom discuta cu domnul președinte după adoptarea acestui memorandum. Vă asigur însă că avem responsabilitate, avem discernământ și vom discuta cu toate instituțiile”, a răspuns Viorica Dăncilă.