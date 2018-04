Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 22 aprilie 2018. Săgetătorii au o zi plină de emoții

12:00

De când este în competiția „Exatlon", Giani Kiriță și-a atras și fani, dar și numeroase antipatii. Printre cei care l-au atacat pentru comportamentul agresiv se numără și artista de muzică populară Elena Merișoreanu. Cântăreața a explicat motivele care au determinat-o să îl scoată de la inimă, cum se spune în popor.