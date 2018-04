Așa arătă sora Andreei Tonciu după ce s-a operat la nas! Cum au reacționat fanii

13:20

La două zile după ce a fost condusă pe ultimul drum, s-au aflat informații noi despre regretata cântăreață de muzică populară. Un apropiat de-al Ionelei Prodan a mărturisit în cadrul unui interviu emoționant că aceasta și-a prevestit moartea. Mai mult, potrivit declarațiilor sale, mama Anamariei Prodan a avut un comportament ciudat când și-a înregistrat ultimul […] The post Ionela Prodan și-a prevestit moartea?! Ce a spus la înregistrarea ultimului album: „Simt mult mai bine decât omul simplu” appeared first on Cancan.ro.