Milionarul acuzat de viol: ”Scandalul de la Miss Plaja mi-a ruinat afacerea!”

15:40

Bucurie fără margini pentru români, după ce Simona Halep a obținut o victorie cu emoții în fața Viktorijei Golubic, locul 115 WT. Astfel, România conduce Elveţia, scor 1-0, în barajul de accedere în Grupa Mondială Fed Cup. Simona Halep, locul I WTA, a învins-o, astăzi, cu scorul de 6-3, 1-6, 6-1, pe Viktorija Golubic, locul 115 WTA, […]