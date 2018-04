A murit celebrul actor Vern Troyer! Avea 49 de ani! A fost dus la spital în stare de ebrietate

15:50

Un bărbat s-a aruncat, sâmbătă la amiază, în faţa mai multor maşini, fiind rănit şi preluat de o ambulanţă pentru a fi transportat la Spitalul Judeţean din Botoşani. Bărbatul, care este din Mihăileni, are 43 de ani și este cunoscut ca având afecţiuni psihice. Iniţial, acesta a încercat să se arunce în faţa altei maşini, […]