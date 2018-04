VIITORUL - FCSB 2-2 // Budescu prinț, Alibec cerșetor! Toate notele "thriller-ului" de la Malul Mării » Jucătorii care au dezamăgit crunt în Viitorul - FCSB 2-2

23:10

Nicolae Dică a vorbit după remiza din deplasare cu Viitorul, scor 2-2. Tehnicianul roș-albaștrilor se bucură că echipa lui a reușit să revină după o primă repriză foarte slabă. "Prima repriză a fost cea mai proastă de când am venit eu la Steaua! Am fost surprinși de agresivitatea de la Viitorul. Am avut probleme pe faza defensivă. A fost o primă repriză dezamăgitoare.Mă bucur că am putut schimba fața echipei la pauză. A fost un discurs mai dur. ...