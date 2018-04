Câți bani primesc partidele din Parlament, din bugetul statului, după ce și-au schimbat legea în favoarea lor: PSD a luat 7 milioane de lei iar PNL, peste 3 milioane de lei, într-o singură lună

08:30

Garda Naţională de Mediu (GNM) a anunţat, de Ziua Pământului, că s-a lansat un calculator online pentru cantitatea de plastic folosită într-un an. Reţeaua Earth Day Network lansează, de Ziua Pământului, un calculator unde consumatorii pot să-şi calculeze cantitatea de plastic de unică folosinţă pe care o utilizează într-un an şi să facă planuri de […] Post-ul S-a lansat un calculator online pentru cantitatea de plastic folosită într-un an apare prima dată în Libertatea.ro.