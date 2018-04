Cel puțin 31 de morți într-un atentat sinucigas într-un centru electoral din Kabul, Afganistan

12:20

Liga 1, play-out, etapa 6. Juventus – Gaz Metan Mediaș (ora 18.00, Digi Sport, Telekomsport, Look TV). Pustai și-a pregătit noi poezii. Marius Baciu, antrenorul celor de la Juventus Colentina, are parte de un adversar special azi, echipa Gaz Metan Mediaș, acolo unde a jucat la începutul carierei 1993 – 1994 și la finalul acesteia,