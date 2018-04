Un român a fost filmat în timp ce bătea și jefuia o bătrână în scara unui bloc din Spania. Imaginile sunt foarte de șocante

19:40

Momentele socante s-au petrecut cat elevii erau la scoala. Parintii acestora sunt acum disperati si au cerut ajutorul unor preoti. Oamenii au marturisit ca s-au speriat teribil atunci cand au vizionat o inregistrare facuta de catre profesori, in care elevii parca au intrat intr-o stare de transa. Totodata, ei se tem ca elevii ar putea […] The post Caz socant intr-o scoala! Elevii parca au luat-o razna si au intrat in transa. Parintii lor se tem ca ar putea fi posedati de diavol si au cerut ajutorul preotilor VIDEO appeared first on Cancan.ro.