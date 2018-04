India: Preşedintele Ram Nath Kovind a semnat ordonanţa privind pedeapsa cu moartea pentru violatorii de copii

04:20

Prof. dr. Irinel Popescu, medic chirurg, realizatorul primului transplant hepatic din România, s-a născut la 22 aprilie 1953, la Filiaşi, judeţul Dolj.A absolvit Facultatea de Medicină Generală Bucureşti în 1977, iar în perioada 1977-1980 a fost intern prin concurs. A fost apoi rezident (1980-1983), medic specialist chirurg (clasificat primul pe ţară la concursul de specialitate, în 1983), iar din 1990 - medic primar chirurg la Spitalul Clinic Fundeni, potrivit CV-ului de pe site-ul /www.transplant.ro.În anul 1990 a obţinut titlul de doctor în medicină, la Universitatea de Medicină şi Farmacie ''Carol Davila'' din Bucureşti. Titlul tezei de doctorat este ''Ulceraţiile acute gastrice hemoragice - studiul clinico-patologic a 340 de cazuri'', iar conducătorul tezei a fost prof. dr. Dan Setlacec. Foto: (c) ADRIAN CUBA / AGERPRES FOTOA fost asistent stagiar (1980-1983), asistent (1983-1992), şef lucrări (1992-1995), conferenţiar (1995-1999), iar din anul 1999, profesor la Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti.Potrivit sursei amintite, medicul Irinel Popescu a efectuat stagii de pregătire postuniversitară în chirurgie hepatică şi transplant la: Spitalul "Charite" - Berlin, Germania (două săptămâni, în 1989), Spitalul Paul Brousse - Paris, Franţa (două luni, în 1990), Universitatea Pittsburgh - SUA (două luni, în 1991, şi alte şase luni în 1992), Spitalul Mount Sinai, New York, SUA (1992 - 1995). De asemenea, a efectuat schimburi de experienţă la: Universitatea Ludwig Maximilian Munchen; Universitatea Eppendorf Hamburg; Spitalul Groote Schur, Capetown (Africa de Sud); Spitalul Universitar Essen; Spitalul Palio Faliro, Atena; Spitalul Niguarda, Milano; Spitalul Gustave Roussy, Paris; Royal Infirmary, Edinburgh.A fost director adjunct al Spitalului Clinic Fundeni (1995-1997), director adjunct al Direcţiei Sanitare a Municipiului Bucureşti (1997), director al Institutului de Perfecţionare Postuniversitară a Medicilor şi Farmaciştilor (1998-1999), precum şi ministru secretar de stat la Ministerul Sănătăţii (1999-2000). Foto: (c) ROMULUS BOANCA / AGERPRES FOTOProf. univ. dr. Irinel Popescu este directorul Centrului de Chirurgie Generală şi Transplant Hepatic ''Dan Setlacec'' din cadrul Institutului Clinic Fundeni şi face parte din Consiliul Medical al Institutului Clinic Fundeni, potrivit http://icfundeni.ro.''În anul 1999 conf. dr. Irinel Popescu devine profesor, preluând una dintre secţiile clinice sub denumirea de Clinica de Chirurgie Generală şi Transplant de Organe, clinica căpătând competenţă în vederea transplantului hepatic; cealaltă clinică, cu profil de chirurgie generală, a fost condusă de prof. dr. Andrei Popovici până în anul 2002, anul pensionării. Din acest an cele două clinici se unesc sub titulatura de Centru de Chirurgie Generală şi Transplant Hepatic, compus din punct de vedere administrativ din două secţii clinice, directorul centrului fiind prof. dr. Irinel Popescu'', se menţionează pe site-ul Institutului Clinic Fundeni. Foto: (c) ANGELO BREZOIANU / AGERPRES FOTODe asemenea, prof. dr. Irinel Popescu este preşedintele Academiei de Ştiinţe Medicale (din 2011), fiind membru titular al acesteia din anul 1998, potrivit site-ului Academiei de Ştiinţe Medicale, www.adsm.ro. Este, totodată, preşedintele Asociaţiei ''Romtransplant'', precum şi membru al Consiliului Ştiinţific al Agenţiei Naţionale de Transplant.Este membru fondator al ''Asociaţiei Române de Chirurgie Endoscopică şi alte tehnici intervenţionale'' (ARCE), potrivit site-ului https://www.arce.ro/, precum şi al ''Asociaţiei Române de Telemedicină şi Aplicaţii Spaţiale pentru Sănătate''(ARTASS), potrivit http://e-medicina.ro. De asemenea, este preşedinte de onoare al ''Asociaţiei Române de Chirurgie Hepato-bilio-pancreatică şi Transplant Hepatic'', potrivit site-ului asociaţiei, https://chirurgiehbp.ro/Este membru al European Society for Organ Transplantation, al Uniunii Medicale Balcanice, membru în Boardul Executiv al ''International Association of Surgeons and Gastroenterologists'' (IASG), membru al Asociaţiei Europene de Chirurgie Endoscopică (EAES), precum şi membru al TTS (The Transplantation Society). La 18 decembrie 2013 a fost ales membru de onoare al prestigioasei Academii Naţionale de Medicină a Franţei, potrivit www.adsm.ro.În 2013 a devenit membru corespondent al Academiei Române. Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTOProf. dr. Irinel Popescu este realizatorul primului transplant hepatic din România, precum şi autorul unor tehnici în premieră naţională.Începând cu anul 1999, România are un reprezentant în Comisia de Transplant a Consiliului Europei - în persoana prof. dr. Irinel Popescu -, ceea ce permite adoptarea imediată a prevederilor europene privind transplantul şi va conduce, în final, la adoptarea unei noi legi a transplantului, adaptată cerinţelor europene, în anul 2006, se aminteşte pe site-urile www.transplant.ro şi http://romtransplant.ro.În aprilie 2000 este efectuat primul transplant hepatic cu supravieţuirea bolnavului de către prof. dr. Irinel Popescu la Spitalul Fundeni, iar în octombrie 2000, primul transplant de ficat de la donator în viaţă, de către aceeaşi echipă (transplant de la mamă la fiică). În 2005 la Institutul Clinic Fundeni, prof. dr. Irinel Popescu şi dr. Simona Dima efectuează primul allotransplant de insule pancreatice la un bolnav cu ciroză şi diabet, căruia i s-a efectuat un transplant combinat de ficat şi insule pancreatice..Medicul Irinel Popescu s-a implicat o perioadă şi în viaţa politică. Astfel, între 1998-2003 a activat în cadrul Partidului Naţional Ţărănesc Creştin şi Democrat, iar la Congresul din ianuarie 2001 al PNŢ-CD a fost ales vicepreşedinte al partidului. La alegerile parlamentare din 2004 a fost ales senator de Dolj, pe listele Uniunii Naţionale PSD+PUR, iar din mai 2005 până în 2008, a fost senator al Partidului Conservator. În legislatura 2004-2008 a fost preşedintele Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport din Senat, potrivit www.cdep.ro. De asemenea, în cadrul Partidului Conservator a ocupat funcţia de vicepreşedinte. În octombrie 2013 prof. dr. Irinel Popescu a hotărât să se retragă din toate funcţiile politice pentru a se dedica integral activităţii medicale. Foto: (c) ADRIAN CUBA / AGERPRES FOTOI-au fost acordate, de-a lungul timpului, numeroase titluri onorifice: Profesor de onoare al Universităţii "Ovidius" din Constanţa, Profesor de onoare al Facultăţii de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş, Doctor honoris causa al Universităţii de Medicină şi Farmacie Craiova, membru titular al Academiei Române de Ştiinţe Medicale, membru titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, Visiting Professor al ISSO (International School of Surgical Oncology - Strasbourg), membru al Academiei Franceze de Chirurgie, membru al Academiei Europene de Chirurgie, Fellow of the American College of Surgeons (FACS).A susţinut sute de comunicări ştiinţifice, a publicat numeroase articole, monografii, tratate, manuale de specialitate şi este membru al colegiului de redacţie al unor publicaţii ştiinţifice din ţară şi din străinătate.A fost decorat cu Ordinul Naţional ''Steaua României'' în grad de Mare Ofiţer, pentru merite deosebite în chirurgia hepatică şi în transplantul de organe, precum şi cu ''Crucea Moldavă'' pentru sprijinul acordat Bisericii Române şi Mitropoliei Moldovei, potrivit CV-ului postat pe site-ul https://www.transplant.ro. De asemenea, i-au fost decernate: Premiul ''Iuliu Haţieganu'' al Academiei Române pentru lucrarea editată pe CD-ROM ''Chirurgia miniinvazivă. Tehnici avansate'' (împreună cu prof.dr. C. Dragomirescu); Premiul Colegiului Medicilor din România pe anul 2001 pentru realizări deosebite în activitatea ştiinţifică în domeniul specialităţilor chirurgicale; Premiul revistei Medic.ro (oferit de Ministerul Sănătăţii, Colegiul Medicilor şi Casa Naţională de asigurări de sănătate) pentru cel mai bun chirurg al anului 2004.La 27 ianuarie 2012, ambasadorul Franţei, Henri Paul, i-a înmânat prof. dr. Irinel Popescu, în cadrul unei ceremonii care a avut loc la Ambasada Franţei de la Bucureşti, însemnele de Ofiţer al Ordinului Naţional al Meritului, distincţie acordată în premieră unui medic român de către statul francez.În 2013 a fost decorat cu Ordinul Naţional "Steaua României" în grad de Mare Cruce, în semn de "recunoaştere deosebită a valorii profesionale, abnegaţiei şi devotamentului faţă de pacienţi, pentru rezultatele de excepţie obţinute în perfecţionarea actului medical". Foto: (c) SIMION MECHNO / AGERPRES FOTOLa 10 septembrie 2013 Principesa Margareta i-a acordat, în numele Majestăţii Sale Regele Mihai I, Ordinul ''Coroana României'' în Grad de Ofiţer.La 25 august 2013 a primit titlul de cetăţean de onoare al municipiului Băileşti, conferit de Consiliul Local, în semn de apreciere a activităţii sale, iar la 14 ianuarie 2014 i-a fost acordat un premiu special la cea de-a XVIII-a ediţie a Galei Superlativelor VIP 2013 "Oamenii Schimbării".Prof. dr. Irinel Popescu a fost ales preşedinte al Asociaţiei Europene de Chirurgie (European Surgical Association - ESA) în cadrul celei de-a 24-a reuniuni a organizaţiei, care a avut loc în perioada 4 - 6 mai 2017, la Bucureşti. AGERPRES/(Documentare - Ruxandra Bratu; editor: Cerasela Bădiţă, editor online: Daniela Juncu)