"A fost mai uşor astăzi". Prima reacţie a Simonei Halep după ce a dus România în Grupa Mondială. "Cu 40 de minute înainte de meci, a venit arbitrul şi a anunţat că s-a schimbat jucătoarea. M-am gândit că ar fi trebuit să mă antrenez un pic cu Mihaela Buzărnescu..."

12:20

12:19 Halep - Schynder 2-0! Liderul mondial îşi consolidează break-ul, după o nouă lovitură direct câştigătoare. De această dată, Simona a punctat cu reverul. 12:13 Halep - Schnyder 1-0! Simona intră hotărâtă în meci şi face break-ul după un forehand câştigător. 12:07 Începe meciul dintre Halep şi Schnyder, ce poate fi decisiv dacă Simona se impune. Patty are 33 de victorii la simplu în Fed Cup, cu 18 mai multe decât Simona, însă elveţianca are şi 13 ani de tenis profesionist în plus. 11:40 Sora...