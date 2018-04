Simona Halep țintește sus după calificarea în Grupa Mondială: "Trebuie să visăm la trofeul Fed Cup! Asta este dorința mea cea mai mare"

Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) visează la trofeul Fed Cup după calificarea în Grupa Mondială a competiției.România a trecut de Elveția și s-a calificat în Grupa Mondială, unde poate întâlni Franța, SUA, Cehia sau Belarus, în cazul în care Germania nu trece de Cehia (nemțoaicele sunt conduse cu 2-1 în acest moment)"Astăzi am fost mai relaxată decât ieri, am început jocul mai bine, deși am simțit presiunea ...

