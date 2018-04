O vedetă de pe Instagram trăiește într-o mizerie de nedescris! În poze se dă bogată

09:20

Extrageri Loto 6/49 din 22 aprilie 2018. Tragerea Joker de duminică ar putea înregistra cel mai mare premiu din istoria acestui joc, dacă ar fi câştigat premiul la Categoria I unde se înregistrează un report istoric de peste 19,58 milioane lei (peste 4,2 milioane de euro). Potrivit unui comunicat al Loteriei Române, duminică, 22 aprilie, au loc […] The post Extrageri Loto 6/49 din 22 aprilie 2018. Report record la Joker. Loteria Română anunţă cel mai mare premiu din istorie appeared first on Cancan.ro.