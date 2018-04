A doua autopsie a lui DJ Avicii a fost decisivă! ”Nu este nicio pistă…” Ce decizie a luat familia

11:30

Moarte cu semne de întrebare în localitatea clujeană Ghirișu Român, comuna Mociu. Preotul ortodox din această localitate a fost găsit fără viață în fântâna din curtea casei parohiale. Bărbatul avea probleme de sănătate, astfel că unii localnici suspectează că omul Domnului și-ar fi luat viața. Polițiștii au deschis în acest caz un dosar penal pentru […]