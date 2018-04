LIVE TEXT | CSM Poli Iaşi - CFR Cluj se joacă ACUM. Andrei Cristea egalează din penlaty! FOTO cu faza la care Haţegan a arătat punctul cu var

23:00

Căpitanul CFR-ului, Mario Camora, a avut o reacţie nervoasă la finalul jocului cu CSM Poli Iaşi, încheiat la egalitate, scor 1-1. Fundaşul lateral spune că echipa sa este batjocotiră, făcând referire la penalty-ul acordat de Haţegan în repriza secundă. "Pur şi simplu îşi bat joc de echipa noastră! Ajunge! Dacă vreţi să daţi titlul altei echipei, ok. Dar nu vă bateţi joc de echipa noastră. Muncim ca să ajungem până aici şi se întâmplă asta. Am controlat meciul, am avut şansa să facem 2-0, dar aţi...