Așa reușește Laura Cosoi să-și păstreze silueta, deși e însărcinată: ”Un lucru la care nu am renunțat este…” FOTO

Laura Cosoi mai are de așteptat aproximativ trei luni până când va deveni mamă, dar în ciuda acestui fapt, vedeta își menține silueta: Ba chiar are una de invidiat, pentru o femeie însărcinată. Laura a divulgat secretul, pe pagina sa de socializare. „Un lucru la care nu am renunțat pe timpul sarcinii este sportul. Am […] The post Așa reușește Laura Cosoi să-și păstreze silueta, deși e însărcinată: ”Un lucru la care nu am renunțat este…” FOTO appeared first on Cancan.ro.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Cancan