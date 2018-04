Horoscop săptămânal BANI 23-29 aprilie 2018. Întunecatul Pluto, Marte şi Venus îţi agită portofelul. În bine sau în rău?

Horoscop saptamanal BANI. De saptamana trecuta, am intrat cu totii sub influenta lui Chiron ce s-a mutat in Berbec pentru 9 ani, a lui Saturn ce a inceput miscarea retrograda pentru 5 luni iar intunecatul si poreclit "maleficul" Pluto la randul sau este retrograd Citește mai departe...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de RomaniaTV.net