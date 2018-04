Liga I: CSM Poli Iaşi - CFR Cluj 1-1, în play-off

17:40

Jucătoarea Sorana Cîrstea, în jurul căruia s-a ţesut o adevărată poveste despre nemulţumirea ei că nu a fost aleasă să joace la simplu în partida România - Elveţia (3-1) din barajul de promovare în Grupa Mondială a Fed Cup, a explicat încă o dată că în această săptămână a contat echipa României şi mai puţin jucătoarea de pe locul 34 în lume.Sorana Cîrstea a negat, la conferinţa de presă de duminică, că a vorbit ironic, când s-a declarat pregătită să joace, dar şi să bată din palme pentru a-şi încuraja echipa dacă e nevoie, după ce a aflat că Irina Begu i-a fost preferată pentru meciul de simplu de sâmbătă: ''Mi-am asumat că va decide căpitanul. Dacă trebuia să intru la simplu, intram la simplu. Dacă a trebuit să intru la dublu, am intrat la dublu, dacă a trebuit să bat din palme, am bătut din palme. Adică în momentul în care îţi dai cuvântul că ai venit pentru ţară şi pentru echipă, mi se pare corect să fii la dispoziţia căpitanului şi să te folosească aşa cum are nevoie. Am acceptat situaţia, pentru că dacă eşti parte dintr-o echipă, nu totul se învârte în jurul tău. Momentul în care sunt la turneele mele, îmi văd de treaba mea şi eu sunt pionul principal. În momentul în care faci parte dintr-o echipă trebuie să te adaptezi şi aşa cum am zis, mi-am dat cuvântul şi am venit la echipă. Normal îmi doream să joc, mă antrenasem o lună pentru acest meci, eram în formă, sunt sănătoasă, joc bine pe zgură şi era ceva normal să-mi doresc să joc. Săptămâna asta nu am contat eu, a contat România, iar România a venit cu 4 jucătoare şi am obţinut scopul principal să calificăm această ţară între primele opt''.Sorana a lăudat performanţa echipei de a se califica din nou în elita mondială a Fed Cup: ''Sunt 14 ani pentru mine de Fed Cup, am spus-o şi mă repet de fiecare dată când am convocată şi am fost sănătoasă m-am pus la dispoziţia echipei, la dispoziţia căpitanului şi am jucat ce a avut nevoie. Eu ca şi de data asta am venit cu inima deschisă şi mai important este că am reuşit să obţinem victoria, să aducem România în primele 8 naţiuni din lume. Nu ştiu dacă lumea realizează ce înseamnă asta. Aş vrea să ştiu dacă mai avem un sport unde România este nr. 8. Se ştie, nu sunt o jucătoare de dublu, cu Mihaela nu am mai jucat de mult timp, însă astăzi amândouă ne-am bucurat de ocazie, de moment, de această realizare şi am jucat pentru public. Era un meci fără miză, care nu mai conta. Însă când intri în sală şi vezi atâţia spectatori, normal că încerci să dai totul. Am încercat ce am putut, nu sunt o mare specialistă de dublu, dar mi-am făcut treaba şi cel mai important e că noi am obţinut victoria astăzi''.Florin Segărceanu, căpitan nejucător: ''Sigur am avut o întâlnire frumoasă, cu spectatori extraordinari, am reuşit să terminăm cu 3-0, fără să suferim prea mult. Vreau să le mulţumesc fetelor, pentru că au fost aproape, s-au pregătit, şi vedem ce ne rezervă viitorul. Condiţiile şi atmosfera de aici sunt unici şi sper să avem şansă la tragerea la sorţi din Grupa Mondială şi să revenim la Cluj''.Mihaela Buzărnescu: ''Atmosfera a fost incredibilă şi mă bucur foarte mult că un public atât de numeros a venit să ne susţin. Mulţumesc echipei pentru calificare şi mă bucur că am reuşit să joc şi eu un meci. Era frumos dacă l-am fi câştigat, dar eu îi mulţumesc foarte mult Soranei că am jucat împreună''.AGERPRES/(editor Teodor Ciobanu, editor online: Anda Badea)