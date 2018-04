Paraguay: Candidatul dreptei, Mario Abdo Benitez, a fost ales preşedinte (oficial)

21:00

România are cel mai mare consum de pâine pe cap de locuitor din Europa, peste 80 de kilograme pe an, firmele din străinătate ţinând cont de această piaţă, în ciuda infrastructurii deficitare, dovada fiind participarea numeroasă la evenimentul de la Târgu Mureş, a declarat duminică, pentru AGERPRES, managerul de proiect al Expoziţiei Internaţionale GastroPan 2018, Boroka Jakab."Noi suntem conştienţi că avem mult de investit în această ţară, avem unităţi de cofetărie, de brutărie care sunt foarte bine dotate şi echipate, dar nu este ceva general pentru toate unităţile din ţară. Trebuie să învăţăm mult, să folosim materii prime de calitate, tehnologii noi. Expoziţiile internaţionale reflectă şi nivelul de trai din ţările respective, aşa cum reflectă şi GastroPan pentru România, dar aşa cum reflectă şi expoziţiile organizate în Germania, Franţa, Italia. Infrastructura oferită de ţara organizatoare, logistica sunt reflectate în calitatea expoziţiei. Mulţi dintre expozanţii străini ne-au spus că, din păcate, infrastructura nu e suficientă. Acelaşi lucru îl remarcăm şi noi, fiindcă lipsa infrastructurii ne face probleme în organizarea manifestării", a spus Boroka Jakab. FOTO: (c) Dorina Matiş / AGERPRES FOTO Acesta a subliniat însă că, în ciuda lipsei infrastructurii, România este "o piaţă mare", iar cel mai mare consum de pâine pe cap de locuitor din Europa este atrăgător pentru firmele din străinătate."Totuşi, România este o piaţă mare şi firmele din străinătate se uită la acest lucru. România are cel mai mare consum de pâine pe cap de locuitor din Europa, peste 80 de kilograme pe cap de locuitor pe an. Acest lucru este foarte atrăgător pentru firmele din străinătate, iar din acest motiv am avut peste 150 de expozanţi. În România există multe posibilităţi fiindcă nu suntem atât de dotaţi ca ţările din Nordul Europei, deci mai este loc pe piaţă. Din acest motiv am avut firme foarte mari care au venit la expoziţie, atât din străinătate, cât şi din ţară", a declarat Boroka Jakab, la finalul celei de-a 10-a ediţii a Expoziţiei Internaţionale GastroPan, de la Târgu Mureş.Boroka Jakab a spus că expoziţia iniţiată în urmă cu 10 ani, la Sovata, a crescut odată cu aceste industrii şi că, aşa cum industria de cofetărie s-a schimbat foarte mult în ultimii ani, aşa s-a schimbat şi Expoziţia GastroPan prin faptul că au apărut noi tendinţe, noi inovaţii şi noi tehnologii în ţară. FOTO: (c) Dorina Matiş / AGERPRES FOTO"Acum 10 ani, la Sovata, am avut între 30 şi 40 de expozanţi, care au dorit să facă afaceri din România, erau expozanţi din Ungaria şi din ţară. Atunci ne-am dat seama cât este de important să avem astfel de evenimente în ţară. Chiar la prima ediţie am avut foarte mulţi vizitatori, nici nu eram pregătiţi pentru acel număr de vizitatori. De la Sovata a pornit totul, văzând nevoia de informaţie a celor din industria de panificaţie, cofetărie şi HoReCa. Acum 10 ani, Expoziţia GastroPan a fost organizată revistele de specialitate 'Brutarul-Cofetarul' şi 'Gastromedia', la ideea domnului Janos Váradi, preşedintele Asociaţiei Pangastro, originar din Ungaria, care deja avea experienţă în acest domeniu şi care a fondat revistele. Împreună cu soţia sa, doamna Ildikó Váradi-Erdős, au construit o echipă în jurul lor şi au construit GastroPan. După 10 ani, în 2018, numărul expozanţilor cu standuri rezervate la GastroPan au depăşit 150 din 25 de ţări, ceea ce a însemnat un nou record în privinţa multitudinii soluţiilor expuse", a afirmat managerul de proiect.Expoziţia GastroPan 2018 de la Târgu Mureş s-a desfăşurat pe doi piloni, concursuri gastronomice, unde s-au întrecut cei mai buni specialişti din ţară, jurizaţi de un juriu internaţional, şi partea de expoziţie unde au fost expuse noi tehnologii, fiind promovate cu predilecţie tehnologii digitale, dar şi know-how. FOTO: (c) Dorina Matiş / AGERPRES FOTOPe lângă partea economică, la ediţia a 10-a a GastroPan au fost premiaţi cei mai talentaţi brutari, cofetari şi bucătari, care s-au întrecut la 10 categorii de concurs grupate în trei secţiuni competiţionale, panificaţie-patiserie, cofetărie şi gastronomie.Prima zi a Expoziţiei GastroPan a fost dedicată concursurilor de cofetărie, Tortul Anului 2018, Creaţie artistică din pastă de zahăr şi Creaţie artistică din ciocolată, vineri a fost rândul concursurilor de panificaţie-patiserie, Pâinea Anului 2018 fabricată industrial în România, Pâinea Anului 2018 fabricată artizanal în România, Creaţia artistică din aluat de panificaţie şi Produse de patiserie, iar ziua de sâmbătă a fost dedicată concursurilor de gastronomie, Platouri culinare reci şi Sculptură în legume şi fructe.Expoziţia GastroPan 2018 a fost organizată de Boro-Info Group, prin redacţia revistelor de specialitate "Brutarul-Cofetarul" şi "Gastromedia", în spatele cărora se află Ildikó Váradi-Erdős, Janos Váradi şi Boroka Jakab, în colaborare cu asociaţiile de specialitate ROMPAN, ANAMOB, ANBCT, Euro-Toques şi Uniunea Internaţională a Brutarilor şi Cofetarilor (UIBC). 