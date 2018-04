ROBOR la trei luni a urcat luni la 2,22%, cea mai mare valoare din ultimele 5 luni

09:40

Miniserialul BBC ''Three Girls'' a fost desemnată marele câştigător, cu trei premii, în cadrul ceremoniei de duminică seară a BAFTA TV Craft Awards, care răsplătesc cele mai însemnate realizări tehnice ale producţiilor de televiziune, informează Press Association.Drama ''Three Girls'', care tratează subiectul scandalului de exploatare sexuală din oraşul Rochdale, a fost desemnată câştigătoare la categoria ''regizor al unui film de ficţiune'' (Philippa Lowthorpe), ''montaj al unui film de ficţiune'' (Una Ni Dhonghaile) şi ''scenariu dramă'' (Nicole Taylor).Cinci alte producţii au primit câte două trofee: ''Blue Planet II'', ''Chris Packham: Asperger's And Me'', ''Game Of Thrones'', ''The Crown'' şi ''World War One Remembered: Passchendaele''.Echipa de sunet care a realizat episodul ''Coral Reefs'' al emisiunii ''Blue Planet'' a fost premiată la categoria ''sunet (film documentar)'', iar echipa de filmare de la ''One Ocean'', pentru ''imagine (film documentar)''.Charlie Russell a fost recompensat cu un premiu BAFTA la categoria ''regizor (film documentar)'', iar Will Grayburn, pentru ''montaj (film documentar)'' cu producţia BBC ''Chris Packham: Asperger's And Me'', care povesteşte despre experienţa unui realizator BBC diagnosticat cu sindromul Asperger.Serialul HBO ''Game Of Thrones'' a fost premiat la categoria ''cele mai bune costume'', distincţie primită de Michele Clapton, şi la categoria ''cele mai bune decoruri'', recompensă primită de Deborah Riley şi Rob Cameron.Cunoscuta serie a primit şi Premiul Special pentru contribuţia remarcabilă la revoluţionarea şi inovarea în domeniul producţiei de televiziune.Drama istorică ''The Crown'' a primit premiul la categoria ''sunet (film de ficţiune)'', iar directorul de imagine Adriano Goldman a câştigat la categoria ''imagine şi lumini (film de ficţiune)''.Premiul pentru scenariu de comedie a fost acordat echipei Steve Pemberton şi Reece Shearsmith pentru serialul ''Inside No 9'', cel de-al doilea premiu BAFTA din cariera acestora. Ceremonia de decernare a fost prezentată de Stephen Mangan şi s-a desfăşurat la Londra. AGERPRES/(AS-autor: Simona Tatu, editor: Florin Ştefan, editor online: Gabriela Badea)