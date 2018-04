Bistriţa-Năsăud: Peste 1.200 de bistriţeni au vizitat Brigada 81 Mecanizată, cu ocazia Zilei Forţelor Terestre

14:20

Liam Gallagher spune că este ''un vis care devine realitate'' să cânte în deschiderea unuia dintre concertele din Marea Britanie ale trupei The Rolling Stones, în cadrul turneului No Filter, informează Press Association.Fostul membru al trupei Oasis este, alături de Florence and The Machine, Elbow şi The Specials, unul dintre starurile care va însoţi legendara formaţie pe parcursul celor opt concerte de pe teritoriul Marii Britanii.''Este un vis care devine realitate să mi se ceară să cânt în deschiderea celebrilor Rolling Stones, cea mai tare formaţie rock din toate timpurile'', a scris muzicianul pe Twitter.Gallagher va cânta în deschiderea primului concert din turneul britanic, pe Stadionul Olimpic din Londra, care va avea loc pe 22 mai.Florence and The Machine va deschide spectacolul din 25 mai, desfăşurat în acelaşi loc, în timp ce fanii din St Mary's, Southampton, care vor asista la concertul din 29 mai, vor avea parte de o interpretare specială a trupei The Vaccines, care a lansat un nou single intitulat chiar ''Rolling Stones''.''Suntem foarte entuziasmaţi să susţinem Rolling Stones, este o mare onoare să putem cânta cu una dintre trupele care ne-a inspirat cel mai tare'', a scris Florence Welch.Trupa The Specials va urca pe scenă la Ricoh Stadium, din oraşul lor natal Coventry, în data de 2 iunie, în timp ce Richard Ashcroft va cânta în deschidere la Old Trafford din Manchester, la 5 iunie, şi pe stadionul Murrayfield din Edinburgh, la 9 iunie.Elbow va deschide pentru Rolling Stones pe Principality Stadium din Cardiff, în data de 15 iunie, în timp ce James Bay va concerta pe Twickenham Stadium din Londra, la 19 iunie, ultimul spectacol pe teritoriu britanic din turneul No Filter.''Este pe bune? Sunt absolut încântat să anunţ că susţin Rolling Stones pe Twickenham Stadium din Londra, în data de 19 iunie'', a scris Bay pe Twitter.